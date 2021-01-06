Ереван, , 17:29 — REGNUM У жены президента Армении Армена Саркисяна Нуне выявили SARS-CoV-2. Об этом говорится 6 января в сообщении, размещенном на странице администрации главы государства в соцсети Facebook.

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«Армен Саркисян и госпожа Нуне Саркисян … выражают благодарность за слова поддержки и пожелания здоровья, поступившие к ним из Армении, Арцаха и диаспоры», — отметили в администрации.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Армении Армен Саркисян, который встретил Новый год в кругу семьи и внуков в Лондоне, заразился SARS-CoV-2.

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