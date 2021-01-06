Калуга, , 18:11 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 168 человек за последние сутки, сообщает 6 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 5 января, в регионе было зарегистрировано 167 подтверждённых случая.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 22 тыс. 57 человек, 1513 человек находятся на лечении, 20 тыс. 358 человек выздоровели, 186 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (270), в Обнинске (146), в Кировском районе (103) и в Боровском районе (101).

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