Оренбург, , 16:57 — REGNUM В Оренбургской области за 5 января обнаружили 177 носителей коронавируса. Эти данные сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 29 819 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 26 216 человек.

В стационарах пребывают 937 пациентов. Из них у 289 состояние тяжёлое. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 367 граждан, в том числе пятеро — за последние сутки.