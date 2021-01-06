Брюссель, , 16:50 — REGNUM Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от COVID-19 американской компании Moderna на территории Евросоюза. Об этом 6 января говорится в пресс-релизе ЕМА.

«Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало выдать вакцине от COVID-19 компании Moderna условное регистрационное удостоверение для лиц старше 18 лет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Moderna объявила, что уже предоставила правительству США около 18 млн доз в рамках сделки на 200 млн доз. Компания также заключила соглашение с Канадой на поставку 40 млн доз.

Согласно планам американской биотехнологической компании, производство её вакцины от коронавируса уже в 2021 году может быть увеличено до одного миллиарда доз.

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