Курган, , 16:28 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 110 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 59 зарегистрированы в Кургане, сообщает 6 января региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 107 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 6 января выявлено 12 742 случая заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 11 076 человек, 195 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек более, чем днём ранее).