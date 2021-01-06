Москва, , 16:18 — REGNUM Почти 30 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в среду, 6 января, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Шереметьево Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, по состоянию на 16:14 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 11 рейсов; в аэропорту «Шереметьево» задержано шесть рейсов; в аэропорту «Внуково» задержано семь авиарейсов, еще пять отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что из-за противостояния циклона и антициклона в первые дни 2021 года в европейской части России ожидается переменчивая погода и скачки давления.

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