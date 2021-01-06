Кемерово, , 16:05 — REGNUM В Кемеровской области появятся четыре новые особо охраняемые природные территории регионального значения. Соответствующее решение приняли члены Экспертно-консультативного совета по особо охраняемым природным территориям области. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирском отделении Российской академии наук (СО РАН).

Речь идёт о памятнике природы «Артышта», расположенном в окрестностях деревни Бороденково Беловского района; государственном природном заказнике «Увалы Лучшево» Прокопьевского района; заказнике «Реликтовый» и гидрологическом заказнике «Тайдонский» на территории Крапивинского округа.

По данным заведующего лабораторией экологической оценки и управления биоразнообразием ФИЦ угля и углехимии СО РАН Юрия Манакова, в масштабах страны опыт сохранения ценных природных территорий угольными компаниями есть только в Кемеровской области.