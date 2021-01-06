Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Более 229 тыс. случаев заражения коронавирусом (SARS-CoV-2) выявили на территории США за минувшие 24 часа. Об этом 6 января сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

По данным университета, 229 042 заразившихся SARS-CoV-2 выявили в стране за сутки и в результате этого их общее число стало составлять более 21 млн.

Также сообщается, что за минувшие 24 часа в США скончались 3775 пациентов с COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов превысило 357 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено свыше 180 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте также: В США за сутки выявили более 180 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2