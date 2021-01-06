Кемерово, , 15:57 — REGNUM В Кемеровской области в период с 7 по 8 января 2021 года сохранится аномально-холодная погода с минимальными температурами воздуха — 35 °C и ниже. Таков прогноз регионального гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Региональное управление МЧС РФ просит жителей региона по возможности отказаться от дальних поездок на личном автотранспорте — «в связи с возможным осложнением обстановки на дорогах и риском возникновения дорожно-транспортных происшествий в период низких температур».

«В период похолодания строго соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, — добавили в ведомстве. — В домах с системами печного, водяного и газового отопления необходимо тщательно следить за исправностью оборудования. Недопустимо оставлять без присмотра растопленные печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку».