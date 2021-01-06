Москва, , 15:54 — REGNUM В Госдуме назвали своевременным вступление в силу возрастных ограничений при покупке пиротехники.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года в России вступили в силу ограничения, связанные с возрастом тех, кто планирует использовать пиротехнику. Постановление правительства «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» опубликовано на портале правовой информации.

Это постановление — очень важный документ, и новогодние праздники еще раз это доказали: повсюду вблизи жилых домов, во дворах рядом с детскими площадками были салюты и фейверки, отметил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«В Германии даже запрещали в эти новогодние дни использование пиротехники, чтобы не увеличивать нагрузку на больницы. Мы же выступаем за разумные ограничения, за меры безопасности, которые действительно необходимы: не продавать пиротехнику маленьким детям и запускать салюты вдали от жилых помещений и детских площадок, лучше всего — в специально оборудованных для этого местах», — написал он в Facebook.