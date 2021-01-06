Новосибирск, , 15:52 — REGNUM В Новосибирской области для празднования Рождества Христова задействован 91 культовый объект. Обеспечивают пожарную безопасность в местах проведения рождественских богослужений будут более сотни сотрудников МЧС России, сообщили ИА REGNUM в региональном ведомстве.

Уточняется, что накануне проведено более 120 надзорно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в храмах и церквях.

«В ходе проверок инспекторы госпожнадзора проверили не только наличие и исправность первичных средств пожаротушения, эвакуационных выходов, источников противопожарного водоснабжения, но и провели инструктажи священнослужителей по действиям в случае возникновения пожара, а также консультации по вопросам пожарной безопасности», — рассказали в новосибирском управлении МЧС РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области сегодня, 6 декабря, в 23:55 (время местное) начнётся онлайн-трансляция праздничных богослужений.

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