Москва, , 15:45 — REGNUM Специальные социальные выплаты за декабрь 2020 года получили 696 884 медика, которые работали с пациентами, зараженными коронавирусом. Объем этих выплат составил 21 млрд рублей. Об этом сегодня, 6 января, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«Специальные социальные выплаты за декабрь 2020 года получили 696 884 медицинских работника, оказывающие помощь пациентам с COVID-19. Выплаты произведены полностью, их объем составил более 21 миллиарда рублей», — рассказал министр здравоохранения России.

Напомним, что когда пандемия коронавируса стала захлестывать Россию, власти приняли решение ввести стимулирующие выплаты для медиков, которые непосредственно работают с зараженными. В ноябре 2020 года власти приняли решение продлить такие выплаты до конца 2021 года, так как стало понятно, что пандемия коронавируса никуда не денется.