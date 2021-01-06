Новосибирск, , 15:36 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 6 декабря, в 23:55 (время местное) начнётся онлайн-трансляция праздничных богослужений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии Русской православной церкви.

«Прямую трансляцию Рождественского богослужения из Вознесенского кафедрального собора совместно с Новосибирской епархией проведет телекомпания ОТС, в эфире будет показана Божественная литургия», — уточнили в митрополии.

Отмечается, что ход праздничного богослужения будут комментировать иерей Антоний Коваленко и журналист Инесса Титова.