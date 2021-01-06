Красноярск, , 15:36 — REGNUM По состоянию на 6 января в Красноярском крае выявлено 48 433 носителя коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 320 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе края.

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Выздоровели 43 400 человек. За сутки список выздоровевших пополнился 400 фамилиями.

За последние сутки в Красноярском крае скончались 15 пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии — 1805.

Напомним, 5 января в Красноярском крае было выявлено 318 носителей коронавируса. Выздоровели 300 человек, скончались — 15.

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