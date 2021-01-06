Москва, , 15:25 — REGNUM Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Москвы выйдут на дежурства и обеспечат пожарную безопасность мероприятий, проводимых в рамках празднования Рождества Христова в столице 6−7 января. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе столичного управления МЧС.

На праздничное дежурство также выйдут 184 добровольца.

Праздничные рождественские мероприятия запланированы в 475 храмах и церквях Москвы. Накануне праздника проведено порядка 400 профилактических противопожарных обследований объектов. Представители МЧС провели с настоятелями и служителями более 600 противопожарных инструктажей.