Тбилиси, , 15:36 — REGNUM Минздрав Грузии в будущем не планирует разворачивать полевые госпитали для того, чтобы в них принимать пациентов с COVID-19, и вместо готовит запасной коечный фонд в стационарных медучреждениях. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 6 января рассказала замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге.

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«Развертывание полевых госпиталей не входило в наши планы ранее и не планируется в будущем, — сказала Габуния. — Что касается создания еще дополнительных возможностей госпитального сектора, вы знаете, что в Республиканской больнице создается дополнительный коечный фонд».

Замминистра отметила, что проблему нехватки мест в больницах во время пиковых нагрузок удалось решить за счет специально переоборудованных гостиниц. В них размещали пациентов с легкими симптомами болезни.

Напомним, пиковые показатели распространения коронавируса в Грузии пришлись на 5 декабря 2020 года. Тогда за сутки выявили 5450 носителей SARS-CoV-2, что стало «рекордом» за время пандемии. 6 января сообщили, что за последние сутки в стране выявили 1880 случаев заражения коронавирусом.

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