Владимир, , 15:15 — REGNUM Во Владимирской области 6 января подтверждено 168 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 19 тыс. 599 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 17 тыс. 356 пациентов, в том числе 95 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 533 человека, три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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