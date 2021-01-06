Астрахань, , 15:12 — REGNUM В Астраханской области 6 января подтвержден 171 новый случай заражения коронавирусом — на один меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 20 тыс. 216 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 901 человек.

Выздоровели 13 тыс. 134 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 409 человек скончались. Четыре летальных случая подтверждено за сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,97.

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