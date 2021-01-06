Новосибирск, , 15:12 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 141 новый случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 142 случая. Об этом сегодня, 6 января, сообщил оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

«Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 62 года, 64 года, 72 года, 74 года и женщины в возрасте 59 лет, 82 года. Всего в регионе умерли 1015 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях интенсивной терапии находится 158 человек, на ИВЛ — 37 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 28 770 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1667 детей; 25 107 человек выписаны с выздоровлением (+209 за сутки).