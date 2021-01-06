Ульяновск, , 15:04 — REGNUM В Ульяновской области рождественские богослужения пройдут во всех храмах. При этом в региональном центре продлят работу транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

6 января во всех храмах Симбирской епархии будет совершаться литургия и вечерня, в полночь начнётся литургия. Региональные власти отмечают, что праздничные богослужения пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, включающих термометрию, маски, дезинфекционную обработку, соблюдение социальной дистанции.

По данным мэрии Ульяновска, в ночь с 6 на 7 января общественный транспорт будет работать до 02:30, чтобы после завершения рождественских служб в церквях, соборах и храмах жители смогли спокойно добраться домой.

Напомним, Рождество Христово отмечается 7 января, Крещение Господне — 19 января.

В своём обращении митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин сообщил о том, что «будем молиться о помощи Божией тем, кто находится на переднем плане в противостоянии инфекции — нашим врачам, об исцелении всех болящих и скорбящих ныне»:

«Будем помнить, что в истории нашего народа было много тяжких испытаний и бедствий. Но люди всегда преодолевали их с молитвой и с помощью Божией».

Как сообщало ИА REGNUM, на 6 января в Ульяновской области всего лабораторно выявлен 37 091 случай заражения коронавирусом, выздоровели 34 575 пациентов (91,22%), умерли 474 пациента с коронавирусом.