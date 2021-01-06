Кызыл, , 14:49 — REGNUM В Туве по ситуации на 6 января зарегистрировано 14 890 случаев заражения коронавирусом. По данным портал Стопкоронавирус. рф, за последние сутки выявлено 24 новых носителя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, диагноз подтвердился у жителей Кызыла, а также пяти районов, в том числе Пий-Хемского и Каа-Хемского.

Выписаны из больниц с выздоровлением за сутки ещё 17 пациентов, а всего за время пандемии коронавирус побороли 13 713 человек.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находится 58 человек. На ИВЛ находится 3 пациента, на НИВЛ — 3. За последние сутки госпитализировано 36 человек», — добавили в Минздраве.