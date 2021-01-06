Воронеж, , 14:44 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны, защитник и Почетный гражданин Воронежа Сергей Некраш скоропостижно скончался на 98-м году жизни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 января в пресс-службе администрации Воронежа.

«Очень горько было узнать о том, что мы потеряли такого замечательного человека. Для всех нас Сергей Валерьевич был примером стойкости, чести и самоотверженности. Он всегда следовал высоким идеалам и через всю жизнь пронес доброту в сердце, любовь к Родине и веру в ее будущее», — говорится в соболезнованиях главы Воронежа Вадима Кстенина.

Сергей Некраш родился в 1923 году в поселке Вознесенка Леинградской области. Ушёл на фронт в 1942 году, участвовал в обороне Воронежа, после тяжелого ранения попал в госпиталь. С октября по ноябрь 1943 года командовал стрелковым взводом 439 СП 52 СД 1-го Украинского фронта, участвовал в боях за Днепр. 14 ноября 1943 года вторично был тяжело ранен. После излечения в августе 1944 года он вновь попал на фронт и по январь 1945 года участвовал в боевых действиях частей 1-го и 2-го Белорусских фронтов. 21 января 1945 года третий раз тяжело ранен и направлен в госпиталь. Сергей Некраш был награжден орденами «Отечественной войны» I и II степени, медалями «За победу над Германией», «За взятие Варшавы», «За безупречную службу» I, II, III степени, «Ветеран Вооруженных Сил».