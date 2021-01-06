Москва, , 14:39 — REGNUM Сербия договорилась с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о закупке двух миллионов доз вакцины «Спутник V» против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба РФПИ.

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Известно, что сегодня в Сербии стартовала вакцинация от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Первая партия вакцины была доставлена в Сербию ещё 30 декабря 2020 года. Власти этой страны решили одобрить применение «Спутник V» без проведения дополнительных клинических испытаний.

Соглашение предполагает, что в Сербию будет поставлено 2 млн доз вакцины «Спутник V». Это означает, что привить можно будет 1 млн человек (вакцинация требует двух доз).

«РФПИ и правительство Сербии объявляют о соглашении для поставок в страну 2 миллионов доз вакцины «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что вакцина «Спутник V» для Сербии будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

Стоит отметить, что сегодня вакцинировались «Спутником V» министр внутренних дел Сербии Александр Вулин и спикер Скупщины Ивица Дачич.