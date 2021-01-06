Курск, , 14:39 — REGNUM В Курской области 6 января зарегистрировано 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлен 21 тыс. 841 положительный тест.

Выписаны после выздоровления были 19 тыс. 489 пациентов, в том числе 98 — за последние сутки. Скончались 315 человек. Один новый летальный случай подтвержден за последние сутки.

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