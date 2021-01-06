Киров, , 14:39 — REGNUM В Кировской области митрополит Вятский и Слободской Марк в преддверии празднования Рождества Христова и Крещения призывает прихожан соблюдать меры по профилактике коронавирусной инфекции. Он призвал «по возможности» совершать домашнюю молитву. Об этом говорится на сайте митрополии.

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В своём обращении о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции митрополит Марк призывает прихожан «внимательно и с сугубой ответственностью» отнестись к своему здоровью и к здоровью окружающих, используя при посещении храмов маски и перчатки, соблюдая безопасную дистанцию.

«Желательно исповедоваться и причаститься накануне праздничных богослужений, тем самым на самой службе больше внимания уделить молитве. По возможности совершайте домашнюю молитву», — попросил священнослужитель, отметив, что в ряде храмов будут организованы онлайн-трансляции богослужений.

Митрополит также рекомендовал лицам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями «воздержаться от участия в массовых богослужениях».

Напомним, Рождество Христово отмечается с 6 на 7 января, Крещение Господне — 19 января.

По данным кировских властей, за последние сутки медицинскими организациями проведено 3216 исследований на COVID-19, а также 617 исследований легких на компьютерных томографах.

По информации на 6 января, в Кировской области официально выявлено 234 новых случая заражения коронавирусом, выписаны 392 пациента. На стационарном лечении остаются 3 216 человек. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 116 пациентов с коронавирусом, в том числе на искусственной вентиляции лёгких — 19. Лечатся амбулаторно 13 093 пациента.