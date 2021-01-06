Москва, , 14:25 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил сделать факультативным изучение иностранных языков в школах.

«Минпросвещения исключило ЕГЭ по иностранному языку из списка обязательных экзаменов. Молодцы, сделали хоть полшага. Нужно вообще сделать изучение иностранных языков факультативным», — отметил Жириновский в ТГ-канале.

По его мнению, для большинства ребят — это «абсолютно лишняя, бесполезная информация».

Кому нужно — выучит самостоятельно, полагает он.