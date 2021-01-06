Волгоград, , 14:36 — REGNUM В Волгоградской области 6 января подтверждено 255 случаев заражения коронавирусом, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано пять летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области выявили 36 тыс. 993 носителя инфекции. Завершили лечение выздоровлением 35 тыс. 087 человек, из них 237 пациентов выписаны за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё пять человек, всего зарегистрировано 489 летальных исходов.