Рязань, , 14:36 — REGNUM Ещё 132 носителя коронавируса выявлено в Рязанской области 6 января, что на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписано 116 пациентов, скончались четверо.

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В лечебных учреждениях находятся 516 пациентов с COVID-19, из них 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. С начала пандемии в Рязанской области подтвердили 18 тыс. 965 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 17 тыс. 273 человека.

По данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано четыре летальных исхода. Таким образом, в регионе от осложнений на фоне инфекции скончались 177 человек.