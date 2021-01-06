Брянск, , 14:35 — REGNUM В Брянской области 6 января подтверждено 199 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1299 тестов.

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Всего в Брянской области выявлен 24 тыс. 341 носитель инфекции. Завершили лечение выздоровлением 21 тыс. 972 человека, из которых 129 выписаны за истекшие сутки.

С начала пандемии в регионе выполнено 375 тыс. 238 исследований на коронавирус.