Белгород, , 14:34 — REGNUM Ещё 186 носителей коронавируса выявлено в Белгородской области 6 января, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на пять меньше, чем за предыдущие сутки. На самоизоляции находятся 10 тыс. 427 человек.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения инфекцией возросло до 22 тыс. 951. Выздоровели 18 тыс. 702 человека, в то числе 95 — выписаны за минувшие сутки. зарегистрировано два летальных исхода, всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 274 пациента.

Госпитализированы в стационары 988 человек, из них 127 пациентов на ИВЛ.