Москва, , 14:20 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал глупцами тех людей, которые игнорируют пандемию коронавируса и не следуют предписаниям медиков, в частности не носят медицинские маски. Он также сравнил таких людей с неверующими. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 6 января, во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.

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Предстоятель Русской православной церкви сказал, что людей, которые не верят в опасность эпидемии коронавируса можно назвать глупыми.

«Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят — не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые — а так их можно назвать — в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в Бога не верят», — сказал патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что феномен неверия присутствует и он всегда очень опасен. Очень опасно, считает Кирилл, когда люди не верят в Бога, также опасно, когда люди не верят в распространение коронавирусной инфекции и не предохраняют себя от неё.

Господь дал людям свет разума для различения добра и зла, и сейчас самое время преломить этот божественный разум в своем сознании, в частности разумно оценивать то, что со всеми нами сейчас происходит.

А это значит, что нужно соблюдать предписания медиков, носить медицинские маски, сохранять дистанцию друг от друга, так как неосторожность может привести к страшным последствиям.

«Я призываю всех вас, мои дорогие, вести себя в соответствии с теми требованиями, которые сегодня предъявляют к каждому из вас. Не следует пренебрегать требованиями и предписаниями», — призвал патриарх Кирилл.

Вместе с тем людей в храмах из-за пандемии стало совсем мало, отметил патриарх. Он призвал вести религиозный образ жизни и ходить в храмы, соблюдая все необходимые санитарные нормы.