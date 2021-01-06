Цхинвал, , 14:22 — REGNUM В Южной Осетии за первые пять дней 2020 года выявили 56 случаев заражения в ходе проведения 194 тестов на SARS-CoV-2. Об этом 6 января сообщила агентству «Рес» глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.

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"Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Юго-Осетпотребнадзора проведено 13 617 исследований», — рассказала чиновница журналистам.

В «красной зоне» в республике лечатся 65 пациентов с COVID-19, из которых троих поместили в палату интенсивной терапии.

Стоит отметить, что всего в Южной Осетии за время пандемии выявили 2375 случаев заражения коронавирусом. В республике введен масочный режим, власти требуют от населения соблюдать дистанцию. До 15 января закрыты учебные заведения, очно разрешено учиться только ученикам младших классов.