Чебоксары, , 14:11 — REGNUM В Чувашии большинство больных COVID-19 находится в состоянии средней степени тяжести. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании оперативного штаба министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

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По данным на 5 января, в республике на стационарах лечатся 2 173 пациента с коронавирусом.

«Из них в средней степени тяжести находятся 1475 человек, что составляет 67,9%, тяжёлых пациентов — 634 (29,2%), в крайне тяжёлом состоянии — 64 человека (2,9%). На аппаратах искусственной вентиляции лёгких находятся 60 человек, в том числе на инвазивной вентиляции лёгких — 17, на неинвазивной — 43 человека», — сказал Владимир Степанов.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская проинформировала, что за последнюю неделю в республике доля лиц с бессимптомным уменьшилась на 0,9%, с лёгким течением — на 3%, но при этом на 3,7% увеличилось число пациентов со средне-тяжёлым течением, поэтому количество госпитализированных возросло 8,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 16 977 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровел 15 321 пациент (90,1%), скончался 591 пациент с коронавирусом.

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