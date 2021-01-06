Пермь, , 14:10 — REGNUM В Пермском крае за 5 января обнаружили ещё 295 носителей коронавируса. Эти новые данные сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 32 503 заразившихся. В больницах находятся 1655 пациентов, в том числе 96 подключены к аппаратам ИВЛ.

За весь период пандемии в Прикамье умерли от COVID-19 1194 человека, в том числе 11 за последние сутки. Выздоровели 25 685.