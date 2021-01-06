Пекин, , 14:03 — REGNUM Полиция Китая раскрыла более 3500 случаев трансграничных случаев нелегального азартного бизнеса, арестовав 75 тыс. подозреваемых в 2020 году, сообщает 6 января агентство Синьхуа.

Полиция по всей стране раскрыла 2260 нелегальных игорных платформ, а также около 1960 нелегальных платформ оплаты и подпольных банков за время спецопераций в прошлой могу.

За время кампании более 600 китайских подозреваемых было доставлено полицией из-за рубежа в сотрудничестве с коллегами из Филиппин, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама.