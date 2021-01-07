7 января 2021 | Время чтения 24 мин

Ушедший 2020 г. был неимоверно сложным для жителей Алтайского края. Прежде всего потому, что регион стал одним из лидеров по смертности от COVID-19. Но были и другие бедствия: метровые сугробы — зимой и неимоверная засуха — летом. Как прошел через «огонь, воду и медные трубы» один из беднейших регионов России — в обзоре редакции ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова, , 15:42 — REGNUM Таких снегопадов, которые обрушились на Алтайский край с приездом в регион тогда ещё главы российского правительства Дмитрия Медведева, не было давно. Они и многие другие напасти стали настоящим испытанием и для жителей. Власти же продемонстрировали слабую готовность к действиям в условиях ЧС, а местами — и пренебрежение. Особенно досталось медикам и предпринимателям.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

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Снежный бунт

В Алтайском крае прошлой зимой выпало неимоверно много снега. В первые дни января 2020 года только с улиц Барнаула вывезли более 13 тысяч кубометров. Но куда? Жители барнаульского посёлка Старая Борзовка, недовольные огромными массами грязной снежной каши, которую грузовики свозили со всего города, устроили настоящий снежный бунт, перекрыв дорогу автомобилям. Кстати, до этого несколько лет снег с улиц Барнаула вывозили в пойму Пивоварки, несмотря на то, что это — прибрежная полоса и законодательством РФ установлен специальный режим осуществления там хозяйственной и иной деятельности.

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Кстати, на сугробы прошедшей зимой жаловались не только простые горожане, но даже транспортники. «Накопившийся снег создаёт угрозу безопасности движения трамваев и троллейбусов, уборка ведётся медленными темпами или не ведётся вообще», — сказано в обращении, которое водители городского электротранспорта направили властям Барнаула.

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Уборка снега Иван Соболев © ИА REGNUM

Если уж в городах со снегоуборкой возникали серьёзные проблемы, то что говорить о сельской местности. Между тем именно там проживает почти половина населения Алтайского края. Во многих населенных пунктах люди оказались отрезанными от внешнего мира.

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Снег тем временем ставил всё новые рекорды. В конце января 2020 года в Змеиногорске, Рубцовске, райцентре Троицкое и других населённых пунктах Алтайского края за одни только сутки выпало около 22 миллиметра осадков — против прежнего рекорда в 16 миллиметров, зафиксированного 47 лет назад.

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Пропало сообщение с некоторыми деревнями и сёлами в предгорных районах — Чарышском и Змеиногорском.

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Самым распространённым транспортом у медиков стали сани.

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Уже к 28 января из-за непрекращающихся снегопадов оказалась разорванной последняя ниточка, связывавшая алтайский город Змеиногорск с внешним миром.

Метель. Алтайский край © ИА REGNUM

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Тем временем жителям нескольких сёл Третьяковского района Алтайского края из-за сильных снегопадов не получилось доставить продукты. Снега намело выше человеческого роста. Как отмечала жительница села Новоалейского Наталья Болдакова, местное население куда только ни звонило, просило, чтобы привезли хотя бы хлеба.

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В конце января «дорогу жизни» проделали дорожники, пробившись после буранов в деревню Гальцовка Змеиногорского района Алтайского края. Жаждущим спасения из снежного плена помогали крайне медленно, так как не во всех муниципалитетах была исправная и в достаточном количестве техника. Словом, снегопады порядком опустошили местные бюджеты и показали слабую готовность чиновников мобилизовать силы на борьбу со стихией.

Дорога до деревни Гальцовка Змеиногорского района Алтайского края Цитата из видео

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Снежная командировка губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Локтевский, Третьяковский и Змеиногорский районы (именно там был объявлен режим ЧС в связи со снегопадами) состоялась 31 января 2010 года. После этого чиновники почти перестали информировать граждан о расчистке дорог. Тем временем надзорные органы в сложившейся ситуации действовали крайне избирательно.

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Бураны в крае прекратились лишь в конце марта — а тут и коронавирус «подоспел».

Эпидемия коронавируса

Об эпидемии в Алтайском крае заговорили задолго до появления первого выявленного носителя коронавируса. Уже 3 февраля выяснилось, что в аптеках стали исчезать медицинские защитные маски.

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Маски одноразовые Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

О том, что из-за эпидемии коронавируса студентов распускают по домам, 17 марта известили представители сразу четырёх учебных заведений: Алтайского государственного университета, педуниверситета, Алтайского государственного технического университета и Алтайского медуниверситета.

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По этому поводу студены АлтГУ даже устраивали митинг. Правда, в конце года, ощутив все «прелести» дистанционного обучения, цель митинга было уже другой.

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К 19 марта, когда в Алтайском крае на тот момент всё ещё не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, не только ввели режим повышенной готовности, но и создали оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

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Женщина в медицинской маске Анна Рыжкова (с) ИА Красная Весна

Это обстоятельство не помешало многим алтайских чиновникам съездить в заграничные отпуска. Торговые центры, несмотря на объявленную в России нерабочую неделю, тоже закрывать не стали, в них по-прежнему в большом количестве толпились посетители.

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Тем временем настоятель Покровского храма Барнаула — протоиерей Никола во вторую неделю Великого поста посвятил службу евангельскому сюжету исцеления Спасителем расслабленного человека в Капернауме. Из этого текста следовало, что эпидемия COVID-19 возникла в мире от человеческих грехов — «нераскаянных, незамоленных».

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Только к конце марта выяснилось, что первые вспышки коронавируса в регионе власти прозевали. К примеру, несмотря не имеющиеся симптомы болезни, не была изолирована жительница Барнаула, прибывшая из Доминиканы. Больше недели в ожидании теста она сидела дома, а муж домохозяйки ходил на работу.

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К статистике самого оперативного штаба Алтайского края тоже появились вопросы после того, как выяснилось, что результаты тестов на SARS-CoV-2 приходят с двухнедельной задержкой.

В магазинах и аптеках к тому времени пропали маски, власти наконец-то признали проблему.

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Несколько слов о том, как регион переводил школьников на дистанционное обучение. К примеру, в середине апреля чудеса изобретательности проявили педагоги школы, расположенной в посёлке Березовка Красногорского района Алтайского края. В условиях вынужденного карантина и отсутствия цифровых решений в схему дистанционного обучения включили хозяйственный магазин: там поставили коробки, порывшись в которых можно было найти домашнее задание для учеников с первого по седьмой класс.

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Ребенок на дистанционном образовании (с) ИА REGNUM

Первой жертвой COVID-19 в конце апреля стал муж женщины, которая могла заразиться SARS-CoV-2, выдавая и забирая одежду у больных при выписке и госпитализации в барнаульской городской больнице №5.

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В то же время вспышка коронавируса отправила на карантин целый город — Змеиногорск. Там носителями SARS-CoV-2 стали десятки сотрудников Корбалихинского рудника.

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Чаще всего вспышки коронавируса происходили в медицинских учреждениях, многие из них впоследствии стали госпиталями для лечения больных с COVID-19. Особенно горько за смерть врача — анастезиолога городской больницы №10 Барнаула: 8 декабря 2020 года Юрию Николаевичу Кочетову, потомственному врачу, в прямом смысле слова отдавшему всю жизнь медицине, исполнилось бы 53 года. Умер от коронавируса в одиночестве, да еще и скотиной обозван руководством был.

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Власти региона тем временем ужесточили масочный режим, но сами соблюдать его не спешили. Как итог — губернатор Виктор Томенко и многие его подчиненные, в том числе министр здравоохранения Дмитрий Попов, подхватывали ОРЗ и пневмонию.

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко Правительство Алтайского Края

Эпидемия коронавируса косвенно повлияла на рост числа детских смертей на воде. Лето на Алтае выдалось жарким, но из-за пандемии было решено не организовывать традиционный летний отдых. К началу июля самостоятельные развлечения привели к 14 трагедиям с несовершеннолетними на воде. Дальше — больше.

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С началом учебного года коронавирус не обошёл стороной сотни учебных заведений в Алтайском крае. Дело в том, что большинство измеряющих температуру бесконтактных приборов, поступивших в общеобразовательные учреждения Барнаула — довольно низкого качества. Так и не был решен вопрос с массовым обеспечением школьных классов рециркуляторами.

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На статистику распространения коронавируса не могло не повлиять и решение властей Барнаула не отменять в сентябре массовые мероприятия по случаю дня рождения столицы региона. К тому времени жертвами COVID-19 стали сотни человек.

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Уже в начале октября на Алтае произошел взрывной рост заболеваемости пневмонией и ОРВИ, из аптек исчезли лекарства.

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Дошло до того, что в подвальном помещении больницы №12 в Барнауле скопились десятки трупов людей, скончавшихся после заражения SARS-CoV-2.

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Подвальное помещение школы №12 в Барнауле Цитата из видео

В стационарах стали заканчиваться места для лечения больных. Тогда и возникла идея перепрофилировать под стационар торговый центр. Правда, не в первый, и не во второй раз проект так и не был реализован.

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Как итог — к концу 2020 года Алтай вышел в лидеры по росту смертности от COVID-19 в России.

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Экономика: провалы и достижения

Несмотря на то, что в конце 2020 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко оптимистично заверил, что по объему инвестиций в регионе никогда так хорошо дела не шли, напомним, что за год Алтай лишился некоторых знаковых предприятий.

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Это, в частности, приносящий прибыль барнаульский завод «Модест» (его название — производное от двух первых букв в трёх словах — «молоко детское стерилизованное»). Все 100 процентов его акций, принадлежащие властям Алтайского края, продали с аукциона. Начальник управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алтайского края Александр Большаков заявил, что «Модест» хоть и прибыльное предприятие, ему требуются значительные средства на техническое перевооружение.

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Молокозавод Ua-18.ru

В период всеобщего локдауна особенно сильно пострадал бизнес сферы обслуживания. Но с ним губернатор Виктор Томенко еще в начале апреля «разобрался», заявив о том, что пока решений о прямой поддержки со стороны правительства Алтайского края, со стороны краевого бюджета не принято. Предпринимателей, которые просят денег, он сравнил с человеком, которого пригласили в гости, а он ещё и товарища своего с собой привёл.

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Тем временем алтайские косметологи и парикмахеры ушли в «подполье»

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К неутешительному выводу пришли чиновники, сравнив доходы туристического бизнеса за первое полугодие 2019-го и текущего 2020 года. Оказалось, что они упали примерно на треть: с пяти миллиардов до чуть более 1,5 миллиарда рублей. Эпидемия коронавируса достаточно сильно сказалась на посещаемости Алтайского края туристами в 2020 году: если год назад на Алтай приехали 2,2 млн гостей, то турпоток текущего года составит 1,3 млн человек.

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Летом, когда аграрный сектор Алтайского края постигла небывалая засуха (более 20 районов края подтвердили гибель посевов), власти не стали вводить режим ЧС, дающий ряд льгот и преференций крестьянам. В 2020 году карантин в связи с засухой был введён в Алтайском крае только 10 июля 2020 года.

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Трактор в поле Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Алтайские эксперты подтверждают: мелким хозяйствам региона все труднее работать. По их мнению, чтобы предприятие приносило прибыль при любых природных аномалиях, нужны многомиллионные вложения. Алтайские же фермеры часто работают на той базе, что осталась от советских предприятий, и средств на модернизацию производства у них нет. Поэтому всё чаще на рынок сельского хозяйства Алтайского края выходят предприятия из других регионов. Они скупают земли и компании в Алейском, Павловском, Ребрихинском и других районах.

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К началу августа площадь гибели сельскохозяйственных культур составила уже 159,1 тысячи гектаров. В итоге сельхозпроизводители Алтайского края, получившие в 2020 году не менее 700 миллионов рублей прямых убытков из-за неблагоприятных погодных условий, дождались от государства компенсаций, общая сумма которых составила чуть более 45 миллионов рублей.

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Трудно назвать позитивным и то, что, согласно предварительным расчётам цен на электричество, которые могут быть установлены после введения единой с Алтайским краем стоимости передачи энергии, стоимость тарифа в соседней Республике Алтай (РА) снизится на целых 25%. Жители Алтайского края, напротив, будут платить больше.

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К ноябрю личные подсобные хозяйства алтайских фермеров оказались в очень сложном положении из-за низких закупочных цен на молоко и резкого удорожания кормов. По словам специалистов сельхозуправления, около трети владельцев личных подворий с первыми морозами пустили скот под нож.

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В конце декабря было заявлено, что трехстороннее соглашение между Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов, краевыми объединениями работодателей и правительством региона поможет поднять среднюю зарплату в регионе до уровня 31,5 тысячи рублей. Но, поскольку в регионе достаточно часто подписывают подобные соглашения, а ситуация с доходами населения год от года не меняется, в достижение обозначенной цели мало кто верит.

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Из позитива: в Алтайском крае, несмотря на пандемию коронавируса и последовавший за ней экономический кризис, показатели промышленного производства удалось удержать благодаря крупным предприятиям. Как сообщил врио министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов, за 11 месяцев 2020 года индекс промпроизводства в регионе уменьшился незначительно — на 0,7% в сравнении в аналогичным периодом прошлого года. Причем в целом по России показатели составили 97%, то есть произошло падение на 3%. По признанию чиновника, экономику удалось сохранить за счет беспрецедентных мер поддержки, которые были оказаны со стороны государства.

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Скандалы, расследования

2020 год в Алтайском крае был знаковым и в плане коррупционных разоблачений. Началось все в начале января с обысков в МУП «Специализированная похоронная служба».

«Берут деньги с людей за товар вдвойне, а через МУП договора не проводят. Оказали 1000 услуг, а в отчётности показали 600. Деньги в карман. За сообщение о смерти деньги платили полиции и скорой — 600 рублей за адрес. Затем с каждого договора за полученный адрес необходимо было отдать 20%», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM источник.

Впоследствии руководитель МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула Виталий Иконников отделался штрафом. Кстати, не только он, но и многие другие чиновники.

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Особенно много говорили о лесном «бизнесе». Иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев удивлён тем обстоятельством, что в заказниках Алтайского края, где рубки леса производятся гораздо масштабнее, чем в Приангарье, до сих пор не наказан ни один чиновник. В своей статье «Реликтовые алтайские сосняки — рай для лесников-лесорубов» он, в частности, отмечает, что наряду с Иркутской областью — главной лесосекой РФ — ситуация в Алтайском крае заслуживает пристального внимания.

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Срубленный лес Mozdom.ru

Одним из немногих, кто получил реальный срок по коррупционной статье, оказался теперь уже бывший управляющий делами администрации Алтайского края Алексей Белобородов. За крупную взятку и хищение, совершённые с использованием служебного положения, суд приговорил его к трём годам колонии общего режима, а также штрафу в размере четырёх миллионов рублей. Помимо этого, бывшему высокопоставленному чиновнику запретили занимать государственные должности сроком на шесть лет.

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В апреле, после череды непрекращающихся скандалов, связанных с оптимизацией первичного звена в здравоохранении Алтайского края, министр здравоохранения региона Дмитрий Попов заявил, что ни одна районная больница не будет закрыта. По словам Попова, он смог убедить коллег, что в крае нельзя закрывать больницы даже в районах, где проживает менее 20 тысяч человек.

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Медицинские чиновники Алтайского края 1 июня подготовили «роскошный подарок» для новорождённых с тяжелой патологией опорно-двигательного аппарата, реорганизовав ортопедическое отделение на базе Центра охраны материнства и детства. В связи с эпидемией коронавируса оказывать помощь там будут только экстренным больным. История примечательна тем, что в процессе этой реорганизации высококвалифицированных ортопедов уведомили о сокращении их должностей, предложив занять вакантные места уборщиков и дворников.

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Не прошло и месяца после увольнения (как было сказано — «по собственному желанию») заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой, как в сентябре выяснилось, что в отношении теперь уже бывшей чиновницы возбуждено уголовное дело. Обыски и последовавший арест связаны с превышением служебных полномочий: чиновница достала дорогостоящие лекарства для своего знакомого за государственный счёт.

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Предъявление обвинения Ирине Долговой Следственный комитет Алтайского края

Тогда же было объявлено об освобождении от замещаемой государственной должности по собственному желанию министра природных ресурсов и экологии Владимира Попрядухина.

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10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел РФ, бывший первый заместитель начальника ГУВД по Алтайскому краю и глава администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков, ставший скандально известным после того, как всевозможными способами пытался избежать судебного наказания за пьяную езду на автомобиле, попросился в отставку. И его почему-то отпустили, а не уволили.

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После того, как все ледовые арены в Барнауле перешли в руки одного собственника — предпринимателя Михаила Дроздова, детям — воспитанникам частных школ фигурного катания практически не оставили выбора: аренда часа льда для родительского кармана стала непомерно большой (11 тысяч рублей), да еще и время для катания предлагают совершенно неприемлемое.

В своем видеообращении для пресс-конференции президента РФ Владимира Путина родители и педагоги одной из таких школ, оказавшихся на грани закрытия, в один голос говорят: «Нас выживают». Они просили главу государства «на законодательном уровне решить вопрос с монополией спортивных объектов». К сожалению, воззвание оказалось незамеченным.

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Скандальные назначения

Достаточно бодрым 2020 год стал для алтайских «жириновцев». После того, как исполняющим обязанности координатора Алтайского регионального отделения политической партии ЛДПР назначен 25-летний уроженец Коми и профессиональный юрист Максим Крайн (до этого он работал помощником главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова (ЛДПР)), местная активистка Евгения Боровикова вышла из партии, «хлопнув дверью» — заявив, что новый руководитель занимается подковёрной возней, а партийные дела развалил.

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К 14 февраля, спустя полгода со времени добровольной отставки мэра Барнаула Сергея Дугина столица Алтайского края обрела нового сити-менеджера. Им ожидаемо стал Вячеслав Франк — креатура губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Все шесть месяцев он исполнял обязанности главы, и вот теперь депутаты Барнаульской городской думы проголосовали за его назначение, несмотря на плохую репутацию, которую снискал себе чиновник за последние несколько лет.

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Весной новый градоначальник прославился тем, что в режим самоизоляции проявил чудеса очковтирательства, пригласив представителей местных СМИ посмотреть, как в столице Алтайского края начали дезинфицировать улицы.

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Поручения президента РФ

В начале января 2020 года стало понятно, что Алтайскому краю предстоит приложить немало усилий, чтобы исполнить сказанное в послании российского президента Владимира Путина Федеральному собранию по поводу обеспечения питанием школьников. На те средства, которые ранее выделялись из местного бюджета, сельские малообеспеченные дети из Локтевского и Горняцкого районов могли питаться в школьной столовой только пять раз в месяц.

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После того, как глава государства обнародовал свое послание Федеральному собранию, алтайские власти посчитали: для обеспечения бесплатным горячим питанием всех 120 тысяч учащихся с первого по четвертый класс потребуется примерно 700 миллионов рублей.

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Школьная столовая Poelidovolen.ru

Не слишком получилось у алтайских властей справиться с поручением, где речь идёт об увеличении заработной платы. В начале года, если в целом по Сибири она составляла 39 890 рублей, то в Алтайском крае — всего 27 123 рубля. Это на 395 рублей больше, чем осенью 2019 года.

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Кстати, вот уже два года подряд Республика Алтай и Алтайский край «плетутся» в конце рейтинга по качеству жизни, составленного РИА Новости. Так, если статус первого региона, как и в 2018 году, остался на 80-м месте из 85 возможных, то вторая алтайская территория возвысилась на одно место, поднявшись с 73-й на 72-ю позицию.

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Также Алтайский край попал в список регионов с худшим экономическим здоровьем. Об этом свидетельствуют данные за 2019 год, которые приводят «Известия» со ссылкой на совместный обзор рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Россконгресс».

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И ещё о грустном: Алтайский край, где доля сельского населения составляет почти 50%, оказался на 58-м из 85 возможных мест рейтинга российских регионов по уровню безработицы.

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Также Алтайский край вошёл в двадцатку худших регионов по закредитованности населения. Судя по данным, представленным в рейтинге РИА Новости, за 2019 год соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты жителей края составило 64%. А объем задолженности перед банками в среднем на одного человека оценивался в 183,5 тысячи рублей.

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К тому же в апреле выяснилось, что Алтайский край по-прежнему является неблагополучной территорией с точки зрения демографии. В рейтинге, составленном Ria.ru, из 85 российских регионов Алтайскому краю отведено 62-е место. За 2017—2019 годы естественная убыль населения края составила 28,9 тысячи человек. Миграционный прирост за это же время уменьшился на 19,6 тысячи человек.

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Согласно рейтингу регионов по доходам населения — 2020, подготовленному ria.ru, Алтайский край признан одним из беднейших регионов. Он занял 70-е место из 85 возможных.

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