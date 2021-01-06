Краснодар, , 13:55 — REGNUM Пожароопасный сезон объявлен в границах Геленджикского, Джубского, Новороссийского, Пшишского и Туапсинского лесничеств в Краснодарском крае, в регионе введены ограничения на пребывание в лесах граждан и запрет на въезд транспортных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона 6 января.

На территории данных лесничеств запрещается разводить костры, сжигать мусор, стерню, порубочные остатки, проводить все виды пожароопасных работ. Также в лесном фонде региона усилили патрулирование, сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края. В ведомстве уточнили, что 5 января в районе кладбища поселка Головинка лесные инспекторы выявили группу людей, сжигающих мусор. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

Всего с начала года на территории Краснодарского края ликвидировано 12 лесных пожаров. По данным на утро 6 января в Сочи действует два возгорания лесной подстилки — в ауле Лыготх и в п. Дагомыс.