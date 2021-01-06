Омск, , 13:41 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 254 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 января в областном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Всего в Омской области по состоянию на 6 января выявлено 31 646 носителей коронавируса. Выздоровели 19 812 человек (+52 за сутки).

За прошедшие сутки в регионе скончались семь пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период жертвами COVID-19 в Омской области стали 916 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января в Омской области было выявлено 255 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 192 человека, восемь скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё семь пациентов с коронавирусом скончались в Омской области