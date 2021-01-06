Минск, , 13:44 — REGNUM В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1855 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 6 января в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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204 958 носителей SARS-CoV-2 зарегистрировали в республике с начала эпидемии. Из них 186 394 выздоровели (1820 человек за сутки), 1480 — скончались (девять человек за сутки).

За весь период эпидемии в республике провели 4 068 847 тестов на коронавирус, 17 925 из которых — за последние сутки.

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Напомним, 5 января в Министерстве здравоохранения Белоруссии сообщили о получении 30 000 тест-систем для диагностики коронавируса, которые были переданы республике российской стороной.