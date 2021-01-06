Элиста, , 13:30 — REGNUM В Республике Калмыкия за сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов, находящихся на лечении от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 6 января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Общее число умерших ковид-пациентов в Калмыкии с начала пандемии достигло 204 человек.

Напомним, что в Калмыкии в настоящее время врачи оценивают состояние 23 человек с коронавирусом как тяжёлое, из них 13 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии жертвами COVID-19 стали ещё два пациента