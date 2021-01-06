Элиста, , 13:23 — REGNUM Ещё 94 жителя Республики Калмыкия получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 6 января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

За последние сутки возросло число госпитализированных пациентов с COVID-19. Так, в настоящее время лечение в стационарах получают 736 человек, из них 23 находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляции по месту жительства остаются 4 тыс. 283 жителя республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 15 тыс. 444 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 12 тыс. 821 пациент.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии подтвердили ещё 96 случаев заражения коронавирусом