Казань, , 13:22 — REGNUM В Казани в ночь с 6 на 7 января, в празднование Рождества Христова, продлят работу автобусов и одного троллейбусного маршрута. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

Отмечается, что в ночь на 7 января после завершения рождественских богослужений жители и гости города смогут уехать во все районы Казани. В 02:30 на остановку общественного транспорта «Центральный стадион» будет организована подача автобусов по пяти маршрутам, а также одного троллейбусного маршрута.

Праздничные мероприятия пройдут в 43 православных храмах и церквях города.

Напомним, на время новогодних праздников ряд муниципальных парковок будет работать бесплатно.

Отметим, что 6 января в парках и скверах Казани горожан учат кататься на коньках и лыжах, также проходят театрализованные представления и ожидается выступление хора. Всего в городе подготовлено 65 елочных городков, праздничные площадки организованы в каждом районе города. Для казанцев в новогодние дни запланировано около 130 мероприятий на открытом воздухе.