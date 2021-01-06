Томск, , 13:14 — REGNUM Жителей Томской области предупредили об аномальных морозах.

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, ссылаясь на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 7 по 8 января в регионе местами сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха — 35 °C и ниже.

МЧС просит жителей региона соблюдать меры безопасности в связи с морозами.

Как сообщало ИА REGNUM, аномальные морозы также ожидаются в Хакасии.

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