Симферополь, , 13:10 — REGNUM Совсем не зимней погодой наслаждаются жители и гости курортных регионов России в первые дни 2021 года — Краснодарского края и Крыма: на Кубани температура держится в районе +15 градусов, а в Крыму 5 января был побит температурный рекорд 1931 года.

На территории Крыма 5 января синоптики зафиксировали абсолютный температурный максимум — 17,6 градусов тепла.

«Максимум ранее был 14,4 градуса в 1931 году, а накануне воздух прогрелся до 17,6 градусов. Температурный рекорд перекрыт на 3,2 градуса», — цитирует ТАСС представителя крымского гидрометцентра.

В Краснодаре 6 января ожидается +12 градусов, а вот к 9 января воздух прогреется до +15 градусов тепла. В Сочи в районе Адлера температура устойчиво держится на отметке +15−16 градусов, а 9 января прогнозируется до +18 градусов.