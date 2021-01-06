Троицкий район, Челябинская область, , 13:03 — REGNUM В Челябинской области многодетная семья лишилась жилья. Дом сгорел, сообщает региональное управление МЧС.

Пожар произошёл вечером 5 января в поселке Каменная речка. Внутри дома находились пять человек. Среди них взрослый сын хозяев, сноха, а также трое детей. Пламя перекинулось на дом с загоревшейся бани. А причиной возгорания стало короткое замыкание.

Все находившиеся внутри жильцы успешно эвакуировались. Сгорели и баня, и дом, и сарай. Одной из причин столь печальных последствий стало то, что баня находилась слишком близко к дому. По пожарным нормам расстояние должно было быть не менее десяти метров.