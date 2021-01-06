Симферополь, , 13:00 — REGNUM В Республике Крым за последние сутки подтверждено 225 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщили 6 января в региональном оперативном штабе. Сутками ранее. 5 января, сообщалось о 203 новых носителях инфекции.

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«За 5 января на территории Республики Крым зарегистрировано 225 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 188 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — уточнили на странице в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов.

Всего на 6 января в Республике Крым подтверждено 26 702 случая заражения коронавирусом, выздоровели 21 009 человек, скончались 556 человек с COVID-19, в том числе девять — за минувшие сутки.