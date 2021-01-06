Краснодар, , 12:53 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 187 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 6 января. Сутками ранее, 5 января, сообщалось о 184 новых случаях заражения.

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«В Краснодаре выявлено 54 случая, в Геленджике и Темрюкском районе — по 12. По девять человек заболели в Сочи и Белореченском районе, по восемь — в Армавире, Крыловском, Выселковском районах. По семь новых пациентов в Северском и Павловском районах, по шесть — в Тимашевском и Кореновском», — уточнили в оперштабе.

Всего в регионе с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 28 850 человек, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения — 508,3. Выздоровели 19 387 пациентов. Скончался 1021 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 123 пациента, еще трое — на ЭКМО.