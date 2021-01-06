Воронеж, , 12:47 — REGNUM В Воронежской области за последние сутки подтверждено 393 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе 6 января. Сутками ранее, 5 января, сообщалось о 390 новых носителях инфекции.

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Всего в Воронежской области за период пандемии подтвердилось 48 540 случаев заражения коронавирусом. На 6 января выздоровели 44 462 человека.

За весь период пандемии коронавирус унёс жизни 1408 человек, только за минувшие сутки подтверждена смерть шести пациентов с COVID-19.