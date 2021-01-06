Салехард, , 12:42 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 149 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 6 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 152 случая.

Основные очаги заражения на 6 января в ЯНАО: Ноябрьск — 19 случаев; Пуровский район — 18; Новый Уренгой и Губкинский — по 17; Надымский район — 16.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 6 января 33 065 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 26 163 человека, 343 пациента с COVID-19.