Симферополь, , 12:37 — REGNUM Крымские школьники после возвращения с зимних каникул 11 января продолжат обучение в очном формате, применение дистанционного формата обучения не планируется.

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Каникулы для школьников Республики Крым начались раньше обычного — с 28 декабря, продлятся они до 10 января включительно. Первым учебным днём станет 11 января.

«Очень надеемся, что никаких чрезвычайных ситуаций не произойдет, и мы с 11 января приступим к обучению в очном формате. Сейчас проходит оснащение школ серьезными техническими средствами», — сказала ранее на заседании регионального оперштаба министр образования РК Валентина Лаврик.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнюю неделю перед каникулами в регионе значительно вырос уровень заболеваемости СOVID-19 среди школьников и педагогов.